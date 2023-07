Die PRIMA Fonds Service GmbH ist eine Investment-Boutique für innovative und qualitativ hochwertige Investmentfonds. Unsere PRIMA-Fonds werden von externen Vermögensverwaltern und Fondsmanagern, die über eine langjährige Erfahrung und einen erfolgreichen Leistungsnachweis in ihren jeweiligen Schwerpunktbereichen verfügen, gemanagt.

Frank Fischer, Investmentchef der Frankfurter Shareholder Value Management AG hat im Januar 2014 die Beratung des PRIMA – Globale Werte übernommen. Bereits im Oktober 2013 wurden bei dem von Dr. Hendrik Leber, Geschäftsführer der ACATIS Investment GmbH, beratenen PRIMA – Global Challenges sehr strenge Nachhaltigkeits-Kriterien implementiert.

„Investieren, nicht spekulieren!“ lautet die Philosophie für sämtliche Fonds, die in Zeiten hoher Staatsverschuldung und niedriger Zinsen einen realen Vermögenszuwachs erwirtschaften sollen.

Ziel ist ein langfristiger und nachhaltiger Vermögensaufbau, bei dem sich eine attraktive Rendite mit einem jederzeit kalkulierbaren Risiko verbinden soll. Für die strategische Verwaltung der Fondsportfolios wählt PRIMA mittels einer umfangreichen Analyse renommierte Vermögensverwalter aus, die in der Regel ebenfalls persönlich in den von ihnen verantworteten Fonds investiert sind.

So können unsere Investoren sicher sein, mit PRIMA-Fonds immer von den Leistungen „der Besten“ zu profitieren und mit dem Fondsmanager in einem Boot zu sitzen.